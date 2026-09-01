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AGENDA · Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation Firminy

samedi 19 septembre 2026 · Firminy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue de la Font du Loup
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif

Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation

Rue de la Font du Loup Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les habitants de l’Unité d’Habitation vous ouvrent leurs portes ! En collaboration avec le Site Le Corbusier, l’Association des habitants propose un parcours au sein de l’Unité d’Habitation.
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Rue de la Font du Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72  information@sitelecorbusier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The residents of the Unité d’Habitation open their doors to you! In collaboration with the Site Le Corbusier, the Association des habitants offers a tour of the Unité d’Habitation.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation Firminy a été mis à jour le 2026-08-14 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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