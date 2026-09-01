Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation
Rue de la Font du Loup Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les habitants de l’Unité d’Habitation vous ouvrent leurs portes ! En collaboration avec le Site Le Corbusier, l’Association des habitants propose un parcours au sein de l’Unité d’Habitation.
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Rue de la Font du Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
The residents of the Unité d’Habitation open their doors to you! In collaboration with the Site Le Corbusier, the Association des habitants offers a tour of the Unité d’Habitation.
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite de l’Unité d’Habitation Firminy a été mis à jour le 2026-08-14 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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