Journées Européennes du Patrimoine | Visite-découverte des archives municipales Place du Feu Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Visite-découverte des archives municipales

Place du Feu Musée du tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Abritées dans le bâtiment du Musée du Tabac, les archives municipales conservent des fonds d’une immense valeur patrimoniale et historique, mais aussi des documents récents. En lien avec les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimone, l’archiviste abordera la place des femmes dans les documents d’archives.

Gratuit, sur réservation, places limitées. .

Place du Feu Musée du tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite-découverte des archives municipales

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite-découverte des archives municipales Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides