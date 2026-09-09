Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée Quai de la Charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la bande dessinée vous ouvre les portes de ses réserves où est conservée sa collection de plus de 20 000 planches originales et objets !

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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Musée de la bande dessinée is opening the doors of its storerooms to its collection of over 20,000 original plates and objects!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême