Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée Quai de la Charente Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Quai de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée
Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la bande dessinée vous ouvre les portes de ses réserves où est conservée sa collection de plus de 20 000 planches originales et objets !
.
Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Musée de la bande dessinée is opening the doors of its storerooms to its collection of over 20,000 original plates and objects!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des réserves du Musée de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Conférence du mercredi Henri Coquand Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 9 septembre 2026
- Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier rue Corneille Angoulême 10 septembre 2026
- Match de rugby SAXV US Montauban Stade Chanzy Angoulême 11 septembre 2026
- Course de caisses à savon Angoulême 12 septembre 2026
- Visite guidée Cimetière de Bardines Angoulême 13 septembre 2026