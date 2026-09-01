Journées européennes du patrimoine Visite du Château des Bruneaux Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Visite du Château des Bruneaux
3 rue Chanzy Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Abrité dans un château du XVIIIe siècle (Monument historique), l’écomusée, géré par la Société d’Histoire de Firminy, permet la découverte des différents patrimoines appelous. Visites de l’écomusée, des salles historiques, du potager…
.
3 rue Chanzy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 89 38 46 ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr
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English :
Housed in an 18th-century castle (a historic monument), the museum, run by the Firminy Historical Society, offers visitors the chance to explore the area’s diverse heritage. Tours of the museum, the historic rooms, and the vegetable garden…
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du Château des Bruneaux Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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