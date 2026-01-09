Journées Européennes du Patrimoine visite du cimetière protestant

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 20 septembre 2026 à 15h00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre à 15h, partez à la découverte du cimetière protestant de Châtillon-sur-Loire lors des Journées européennes du patrimoine. Un lieu de mémoire discret et chargé d’histoire, à explorer pour mieux comprendre l’héritage religieux et culturel protestant local.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le cimetière protestant de Châtillon-sur-Loire, un lieu discret mais riche de mémoire et d’histoire. Cette visite commentée à 15h vous plongera dans le patrimoine religieux protestant local, souvent méconnu, mais essentiel à la compréhension de l’histoire du territoire. À travers les stèles, inscriptions et symboles, vous retracerez la vie de familles, les rites funéraires et l’importance de ce lieu pour la communauté. Une parenthèse de recueillement et de transmission, pour mieux comprendre la diversité culturelle et spirituelle de notre région. Rendez-vous sur place pour ce moment fort du week-end patrimonial. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Sunday September 21 at 3pm, discover the Protestant cemetery of Châtillon-sur-Loire during the European Heritage Days. A discreet place of memory steeped in history, explore it to gain a better understanding of the local Protestant religious and cultural heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du cimetière protestant Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX