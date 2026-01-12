Journées Européennes du Patrimoine visite du Musée de Préhistoire et d’Histoire

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les trésors du passé lors des Journées européennes du patrimoine à Châtillon-sur-Loire ! Visitez le Musée municipal d’Histoire et de Préhistoire avec Philippe Jarret. Une immersion captivante à ne pas manquer (entrée derrière la mairie).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Loire en visitant le Musée municipal d’Histoire et de Préhistoire. Guidée par Philippe Jarret, cette exploration passionnante vous fera découvrir des collections uniques retraçant la vie locale, de la Préhistoire à nos jours. Fossiles, objets anciens et récits fascinants vous attendent dans ce lieu chargé de mémoire, situé derrière la mairie. Un rendez-vous culturel incontournable pour les curieux, les passionnés d’histoire et les familles en quête de savoir. Venez nombreux vivre un moment d’échange et de découverte au cœur du patrimoine châtillonnais ! .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Discover the treasures of the past during the European Heritage Days in Châtillon-sur-Loire! Visit the Municipal Museum of History and Prehistory with Philippe Jarret. A captivating immersion not to be missed (entrance behind the town hall).

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du Musée de Préhistoire et d’Histoire Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX