Journées Européennes du Patrimoine visite du temple protestant Châtillon-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine visite du temple protestant

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’histoire du temple protestant de Châtillon-sur-Loire lors d’une visite guidée à 16h avec Guy Brucy et Christophe Joneau. Un moment de partage autour du patrimoine religieux, architectural et culturel. Rendez-vous pour une immersion pleine de sens et de mémoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire du temple protestant de Châtillon-sur-Loire grâce à une visite commentée exceptionnelle. Rendez-vous dimanche 20 septembre à 16h pour un moment de découverte animé par Guy Brucy et Christophe Joneau. Ce lieu emblématique, témoin de la diversité religieuse et de l’histoire locale, vous ouvrira ses portes pour une immersion dans son architecture sobre et son passé singulier. Un rendez-vous riche en échanges, où mémoire et patrimoine se rencontrent pour célébrer ensemble l’héritage spirituel et culturel de la ville. Entrée libre et ouverte à tous. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Discover the history of the Protestant temple in Châtillon-sur-Loire during a guided tour at 4pm with Guy Brucy and Christophe Joneau. An opportunity to share religious, architectural and cultural heritage. Join us for an immersive experience full of meaning and memory.

