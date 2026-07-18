Journées Européennes du Patrimoine Visite en famille du théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite en famille du théâtre d’Angoulême
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez pour une promenade ludique au cœur du Théâtre d’Angoulême et découvrez les secrets de ce lieu emblématique. Explorez ses espaces, son histoire et ses coulisses au fil d’un parcours riche en surprises.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org
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English :
Set out on a fun-filled tour through the heart of the Théâtre d’Angoulême and discover the secrets of this iconic venue. Explore its spaces, its history, and its backstage areas on a journey full of surprises.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite en famille du théâtre d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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