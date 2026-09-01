Journées européennes du patrimoine Visite Guidée de la Bastide de Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Coeur de Bastides · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées européennes du patrimoine Visite Guidée de la Bastide de Monflanquin
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des journées Européennes du Patrimoine, venez arpenter les carrérots de Monflanquin et découvrir la richesse historique et architecturale de cette ville nouvelle du Moyen Âge. Labellisée Plus Beaux Villages de France depuis 1989, Station Verte de Vacances et Commune Touristique , l
À l’occasion des journées Européennes du Patrimoine, venez arpenter les carrérots de Monflanquin et découvrir la richesse historique et architecturale de cette ville nouvelle du Moyen Âge. Labellisée Plus Beaux Villages de France depuis 1989, Station Verte de Vacances et Commune Touristique , la bastide de Monflanquin porte encore les traces d’un lointain passé…
Une visite commentée tout public !
Équipés d’un audio-guide, vous découvrirez son histoire et l’architecture typique de cette bastide fondée par Alphonse de Poitiers.
La carte bancaire demandée au moment de la réservation n’est prise qu’à titre de garantie.
Rendez-vous à 16h15 à l’office de tourisme Coeur de bastides de Monflanquin, 7 place des Arcades.
Départ à 16h30.
Réservation indispensable. Départ dès 4 personnes.
Attention les places sont limitées ! .
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine Visite Guidée de la Bastide de Monflanquin
%C0 During European Heritage Days, come stroll through the cobblestone streets of Monflanquin and discover the rich history and architecture of this new town from the Middle Ages. Designated one of the “Most Beautiful Villages of France” since 1989, as well as a “Station Verte de Vacances” and a “Commune Touristique,” the
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite Guidée de la Bastide de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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