Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la bastide Office de tourisme Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la bastide Office de tourisme Eymet samedi 19 septembre 2026.
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la bastide
Office de tourisme 45 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet ! Accompagnés, vous appréhenderez de façon historique et par le biais d’anecdotes propres au village, les monuments qui font l’histoire et le charme d’Eymet.
Départ devant l’Office de Tourisme.
Sur réservation auprès l’Office de Tourisme. .
Office de tourisme 45 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la bastide
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée de la bastide Eymet a été mis à jour le 2026-05-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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