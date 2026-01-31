Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle-Aubry Rue Notre Dame Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle-Aubry

Rue Notre Dame La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à La-Salle-et-Chapelle-Aubry !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Découvrez l’histoire et le patrimoine du bourg de la Chapelle-Aubry des sarcophages mérovingiens aux aménagements du XXIe siècle autour du centre historique en passant par la découverte des restes du retable du XVIIe siècle.

Départs à 14h30, 16h30 et 18h00 .

Rue Notre Dame La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire scala.association@gmail.com

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English :

European Heritage Days in La-Salle-et-Chapelle-Aubry!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges