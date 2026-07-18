Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Préfecture de la Charente Préfecture de la Charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Préfecture de la Charente

Préfecture de la Charente 7-9 rue de la Préfecture Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À travers des visites guidées, venez découvrir les coulisses de la préfecture de la Charente. Vestibule, grand salon, salon rouge, salon de musique ou encore bureau du préfet ces espaces emblématiques n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

.

Préfecture de la Charente 7-9 rue de la Préfecture Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 62 37 pref-jep@charente.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Through guided tours, come discover what goes on behind the scenes at the Charente Prefecture. The vestibule, grand salon, red salon, music room, and even the prefect’s office: these iconic spaces will soon hold no secrets for you.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Préfecture de la Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême