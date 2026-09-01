Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Bourg-d’Iré Place de l’Eglise Segré-en-Anjou Bleu
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Bourg-d’Iré
Place de l’Eglise Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, une visite guidée du village du Bourg d’iré est programmée le dimanche 20 septembre 2026 à 15h.
Découvrez ce charmant village du Bourg d’Iré tout proche de Segré, dont la riche histoire est intimement liée à celle du Comte Alfred de Falloux, promoteur du développement agricole dans cette région rurale et ministre de l’Instruction publique et des cultes en 1848. La visite commentée livrera l’histoire de l’église du XIème siècle avec son clocher octogonal en pierre,
du lavoir et du château Alfred de Falloux , agrémentée des secrets et anecdotes sur le patrimoine et la vie du village. .
Place de l’Eglise Le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
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English :
As part of European Heritage Days, a guided tour of the village of Bourg d’Iré is scheduled for Sunday, September 20, 2026, at 3:00 p.m.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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