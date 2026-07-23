Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre avenue des Maréchaux Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · avenue des Maréchaux · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
De 1870 à aujourd’hui, partez à la découverte de l’histoire du bâtiment et de ses coulisses.
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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org
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English :
From 1870 to today, come explore the history of the building and take a behind-the-scenes tour.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre Angoulême a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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