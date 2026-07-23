Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre avenue des Maréchaux Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De 1870 à aujourd’hui, partez à la découverte de l’histoire du bâtiment et de ses coulisses.

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avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

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English :

From 1870 to today, come explore the history of the building and take a behind-the-scenes tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Théâtre Angoulême a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême