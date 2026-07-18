Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre d’Angoulême

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De 1870 à aujourd’hui, partez à la découverte de l’histoire du bâtiment et de ses coulisses. Des salles de spectacle aux loges, des ateliers techniques aux dessous de scène, explorez les espaces réservés aux artistes et aux équipes techniques.

.

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 1870 to today, come discover the history of the building and take a behind-the-scenes tour. From the performance halls to the dressing rooms, and from the technical workshops to the backstage areas, explore the spaces reserved for the performers and technical crews.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême