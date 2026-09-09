Journées européennes du patrimoine Visite guidée flash de l’exposition LGBTQomics Quai de la Charente Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées européennes du patrimoine Visite guidée flash de l’exposition LGBTQomics

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Entrez dans une autre histoire de la bande dessinée, longtemps restée dans l’ombre de la grande histoire du neuvième art, et qui ne demande qu’à être dévoilée.

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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

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English :

Step into another chapter of comic book history—one that has long remained in the shadow of the grand history of the ninth art, and is just waiting to be revealed.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée flash de l’exposition LGBTQomics Angoulême a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême