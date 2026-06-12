Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Angoulême entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Angoulême entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême dimanche 20 septembre 2026.
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Angoulême entre nature et jardin
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Du jardin public, au jardin privé en passant par les potagers, la nature revient de plus en plus en ville. Venez découvrir, à travers cette exposition, l’histoire des jardins d’Angoulême, telle une promenade végétale.
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Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
From public and private gardens to kitchen gardens, nature is making a comeback in the city. Come and discover the history of Angoulême?s gardens through this exhibition.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Angoulême entre nature et jardin Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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