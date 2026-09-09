Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · FRAC Poitou-Charentes · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’exposition Croissant Indigérible / علاقات عرنسية du collectif Tizintizwa réunit films, installations, archives, sculptures et récits afin d’interroger les histoires qui façonnent nos imaginaires collectifs.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 contact@fracpoitoucharentes.fr
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English :
The exhibition %AB Croissant Indig%E9rible / ?????? ?????? %BB by the Tizintizwa collective brings together films, installations, archival materials, sculptures, and narratives to explore the stories that shape our collective imaginations.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible Angoulême a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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