Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’exposition Croissant Indigérible / علاقات عرنسية du collectif Tizintizwa réunit films, installations, archives, sculptures et récits afin d’interroger les histoires qui façonnent nos imaginaires collectifs.

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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 contact@fracpoitoucharentes.fr

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English :

The exhibition %AB Croissant Indig%E9rible / ?????? ?????? %BB by the Tizintizwa collective brings together films, installations, archival materials, sculptures, and narratives to explore the stories that shape our collective imaginations.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’exposition Croissant Indigérible Angoulême a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême