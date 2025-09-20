Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du jardin et de la roseraie

Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le jardin des 5 sens prend forme avec une roseraie comptant pas moins de 200 rosiers et un verger constitué de variés anciennes d’arbres fruitiers.

Il est possible de se promener dans les espaces verts et dans la roseraie. Il est également possible de pique-niquer avec une vue sur le Val de Loire.

Visite libre du parc attenant à la Maison Marret, de la roseraie et du verger. .

Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

The 5 senses garden takes shape with a rose garden featuring no fewer than 200 rose bushes and an orchard made up of a variety of old fruit trees.

You can stroll through the green spaces and the rose garden. You can also enjoy a picnic overlooking the Loire Valley.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du jardin et de la roseraie Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX