Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh
Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh samedi 19 septembre 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château
Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh. .
Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château
L’événement Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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