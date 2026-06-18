Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh samedi 19 septembre 2026.

Vicq-sur-Breuilh

Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh. .

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Briance Sud Haute-Vienne