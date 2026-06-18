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Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh

Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh

Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Le Vieux Château

Ville : 87260 Vicq-sur-Breuilh

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Vicq-sur-Breuilh

Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh.   .

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite libre du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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