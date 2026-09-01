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AGENDA · Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle Sisteron

dimanche 20 septembre 2026 · Sisteron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Citadelle
Ville
04200 Sisteron
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle

La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le fleuron du patrimoine sisteronais !
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La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00  citadelle@atmsisteron.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, come discover the crown jewel of Sisteron’s heritage!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle Sisteron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

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