Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle Sisteron
dimanche 20 septembre 2026 · Sisteron
Informations pratiques
Sisteron
Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle
La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le fleuron du patrimoine sisteronais !
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La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 citadelle@atmsisteron.fr
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English :
To celebrate European Heritage Days, come discover the crown jewel of Sisteron’s heritage!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle Sisteron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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