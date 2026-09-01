Informations pratiques

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle

La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le fleuron du patrimoine sisteronais !

.

La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 citadelle@atmsisteron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate European Heritage Days, come discover the crown jewel of Sisteron’s heritage!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de la Citadelle Sisteron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Sisteron Buëch