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AGENDA · Pervenchères

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères

vendredi 18 septembre 2026 · Pervenchères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Église Notre-Dame de l'Assomption
Ville
61360 Pervenchères
Département
Orne
Tarif

Pervenchères

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite libre ou commentée (au choix des participants)
Parcours adapté pour les enfants et les jeunes (jeu-quiz)
Aperçu exceptionnel sur l’intérieur du clocher.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 6 17 21 48 43 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères a été mis à jour le 2026-08-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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