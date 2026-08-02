Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères
vendredi 18 septembre 2026 · Pervenchères
Informations pratiques
Pervenchères
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption
Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite libre ou commentée (au choix des participants)
Parcours adapté pour les enfants et les jeunes (jeu-quiz)
Aperçu exceptionnel sur l’intérieur du clocher. .
Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 6 17 21 48 43
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères a été mis à jour le 2026-08-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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