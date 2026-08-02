Informations pratiques

Pervenchères

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite libre ou commentée (au choix des participants)

Parcours adapté pour les enfants et les jeunes (jeu-quiz)

Aperçu exceptionnel sur l’intérieur du clocher. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères 61360 Orne Normandie +33 6 17 21 48 43

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Pervenchères a été mis à jour le 2026-08-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE