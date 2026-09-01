Journées Européennes du Patrimoine visites de la station d’épuration de Tournus Station d’épuration de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Journées Européennes du Patrimoine visites de la station d’épuration de Tournus

Station d’épuration de Tournus Lieu-dit Les Lorettes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les secrets de la station d’épuration de Tournus le 19 septembre prochain !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulent le samedi 19 septembre 2026, la Ville de Tournus vous invite à une journée exceptionnelle de découverte de la station d’épuration de Tournus.

La station d’épuration, située dans la ville de Tournus, a pour fonction principale de collecter et de dépolluer les eaux usées domestiques et industrielles avant de les rejeter assainies dans la Saône afin de préserver l’écosystème local.

Lors de ces visites, vous pourrez découvrir et comprendre comment vos eaux usées sont collectées, traitées et restituées à la nature dans le respect de l’environnement. Partez à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau, et repartez avec toutes les clés pour comprendre les enjeux liés à sa gestion durable.

En collaboration avec la Ville de Tournus et Veolia France

A partir de 7 ans Jauge 20 personnes / visite Chaussures fermées obligatoires .

Station d’épuration de Tournus Lieu-dit Les Lorettes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Européennes du Patrimoine visites de la station d’épuration de Tournus

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites de la station d’épuration de Tournus Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)