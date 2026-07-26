Informations pratiques

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan. Accompagnés par l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant plateau, techniques, coulisses et histoire du lieu.

Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan. Accompagnés par l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant plateau, techniques, coulisses et histoire du lieu. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN

Take a behind-the-scenes tour of the Scène de Bayssan. Accompanied by the staff, explore areas usually closed to the public and discover the secrets of live performance: the stage, technical systems, backstage areas, and the venue’s history.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN