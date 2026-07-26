JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan. Accompagnés par l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant plateau, techniques, coulisses et histoire du lieu.
Plongez dans les coulisses de la Scène de Bayssan. Accompagnés par l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public et découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant plateau, techniques, coulisses et histoire du lieu. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN
Take a behind-the-scenes tour of the Scène de Bayssan. Accompanied by the staff, explore areas usually closed to the public and discover the secrets of live performance: the stage, technical systems, backstage areas, and the venue’s history.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN
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