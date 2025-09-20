Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Jardins de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-Loire

Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Jardins de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Jardins de l’Alisier Blanc

10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre à 15h, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Marc Knaepen, botaniste et journaliste belge, vous fera découvrir les Jardins de l’Alisier Blanc à Beaulieu-sur-Loire. Une visite guidée unique au tarif de 5 € par personne, à ne pas manquer.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre à 15h, les Jardins de l’Alisier Blanc à Beaulieu-sur-Loire ouvrent leurs portes pour des visites guidées exceptionnelles. Marc Knaepen, botaniste et journaliste belge, partagera sa passion et son expertise lors d’une découverte unique de ce lieu remarquable. Laissez-vous guider à travers une richesse végétale et des aménagements soignés, où chaque plante raconte une histoire et chaque espace invite à l’émerveillement. Cette visite est une opportunité rare d’explorer la biodiversité et l’art du jardinage en compagnie d’un spécialiste reconnu. Tarif 5 € par personne. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de nature, de patrimoine et de belles rencontres. 5 .

10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 69 37 81 jacqueline.jouret56@gmail.com

English :

On September 20 and 21 at 3pm, on the occasion of the European Heritage Days, Marc Knaepen, Belgian botanist and journalist, will show you around the Jardins de l’Alisier Blanc in Beaulieu-sur-Loire. A unique guided tour at 5? per person, not to be missed.

German :

Am 20. und 21. September um 15 Uhr führt Sie der belgische Botaniker und Journalist Marc Knaepen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes durch die Jardins de l’Alisier Blanc in Beaulieu-sur-Loire. Eine einmalige Führung zum Preis von 5 ? pro Person, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

Il 20 e 21 settembre alle ore 15.00, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il botanico e giornalista belga Marc Knaepen vi condurrà in una visita guidata dei Jardins de l’Alisier Blanc a Beaulieu-sur-Loire. Questa visita guidata unica costa 5 euro a persona ed è assolutamente da non perdere.

Espanol :

Los días 20 y 21 de septiembre a las 15:00 horas, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el botánico y periodista belga Marc Knaepen le acompañará en una visita guiada a los Jardines de l’Alisier Blanc en Beaulieu-sur-Loire. Esta visita guiada única cuesta 5 euros por persona y no se la puede perder.

L’événement Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Jardins de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX