Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie

Saint-Germain-sur-Moine Château de la Jarrie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Jarrie à Saint-Germain-sur-Moine !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre Alexandre Dumas. L’occasion rare de percer les mystères de ce joyau patrimonial de Saint-Germain-sur-Moine ! .

Saint-Germain-sur-Moine Château de la Jarrie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 patrimoine@sevremoine.fr

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English :

European Heritage Days at the Château de la Jarrie in Saint-Germain-sur-Moine!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges