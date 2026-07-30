Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-sur-Moine · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie
Saint-Germain-sur-Moine Château de la Jarrie Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Jarrie à Saint-Germain-sur-Moine !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre Alexandre Dumas. L’occasion rare de percer les mystères de ce joyau patrimonial de Saint-Germain-sur-Moine ! .
Saint-Germain-sur-Moine Château de la Jarrie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 patrimoine@sevremoine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days at the Château de la Jarrie in Saint-Germain-sur-Moine!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Château de la Jarrie Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Sèvremoine (Maine-et-Loire)
- Fête de l’aéromodélisme Sèvremoine 8 août 2026
- 1, 2, 3… Contes et fleurettes Torfou Sèvremoine 11 août 2026
- Samdance 1ère édition Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine 22 août 2026
- Randonnée La Macairoise Salle Thomas-Dupouet Sèvremoine 23 août 2026
- Balade Historique & Gourmande à Torfou Torfou Sèvremoine 27 août 2026