Journées Européennes du Patrimoine ~ Visites insolites, Bibliothèque Choiseul, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine ~ Visites insolites 19 et 20 septembre Bibliothèque Choiseul Yvelines
Sur inscription sur place, le jour même
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Accompagné d’un bibliothécaire, découvrez les secrets et les anecdotes qui se nichent au cœur de l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et admirez une partie des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Versailles.
Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.
Les bibliothèques personnelles d’une reine et d’une favorite, le bureau d’un lecteur de l’au-delà, des cachettes et un dédale de livres…
© Ville de Versailles
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