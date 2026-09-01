Journées européennes du patrimoine | Vitré et son Pays Place du Général de Gaulle Vitré
samedi 19 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Journées européennes du patrimoine | Vitré et son Pays
Place du Général de Gaulle Office de Tourisme du Pays de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le programme des visites guidées et des animations proposées sur le Pays de Vitré dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
La 43ème édition se déroulera le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.
Partez à la découverte des sites patrimoniaux d’exception du Pays de Vitré !
Programme à découvrir sur https://www.bretagne-vitre.com/vitre-agenda/les-temps-forts/les-journees-du-patrimoine/ .
Place du Général de Gaulle Office de Tourisme du Pays de Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine | Vitré et son Pays Vitré a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VITRE
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