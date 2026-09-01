Musiques baroques d’Amérique latine Vitré
dimanche 13 septembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Musiques baroques d’Amérique latine
Rue Notre-Dame Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dimanche 13 septembre 2026 à l’église Notre-Dame de Vitré, musiques baroques d’Amérique latine par la Menestraudie, ensemble de musique ancienne instrumentale et vocale.
La Ménestraudie est un ensemble spécialisé dans l’interprétation de Musiques Anciennes, particulièrement des musiques de la Renaissance et de l’époque Baroque. L’ensemble, attaché à l’école de musique de Betton, près de Rennes, existe depuis une vingtaine d’années. Depuis 2005 environ l’ensemble se produit en concert sur un répertoire allant du Médiéval au Baroque, en passant par la Renaissance, avec un programme nouveau tous les ans. Il se produit aussi en musique de déambulation et en danse médiévale avec les danseurs de l’association La Rigourden … en costume d’époque. Il est dirigé depuis 2022 par Jean-Michel DELAVAUD et réunira pour ce concert une douzaine de chanteurs et instrumentistes (flûtes à bec, violes de gambe, luth, clavecin, percussions)
Programme prévisionnel
Juan del ENCINA (1468-1529) Romerico
Luis MILAN (1500-1561) Pavane et gaillarde 3
Hernando FRANCO (1532-1585) Sancta Maria
Giovanni Giacomo GASTOLDI (1555-1622) L’innamorato
Gaspar FERNANDES (1465-1629) Xicochi
Juan Perez BOCANEGRA (1598-1645) Hanacpachap
Juan Gutierrez De PADILLA (1590-1664) Stabat Mater
Juan de ARAUJO (1646-1712) Avecillas sonoras
Antonio De SALAZAR (1650-1725) Tarara qui yo soy Anton
Domenico ZIPOLI (1688-1726) Domine ad adjuvendum
Padre SOLER (1729-1783) Pièce de clavecin
Manuel José de QUIROZ (1690-1765) Clarines suaves
Esteban SALAS (1725-1803) Salve Regina IV
Gaspar FERNANDES Andrès, do queda el ganado ? .
Rue Notre-Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Musiques baroques d’Amérique latine Vitré a été mis à jour le 2026-08-25 par OT VITRE
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