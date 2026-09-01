Musiques baroques d’Amérique latine Vitré

Informations pratiques

Vitré

Musiques baroques d’Amérique latine

Rue Notre-Dame Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dimanche 13 septembre 2026 à l’église Notre-Dame de Vitré, musiques baroques d’Amérique latine par la Menestraudie, ensemble de musique ancienne instrumentale et vocale.

La Ménestraudie est un ensemble spécialisé dans l’interprétation de Musiques Anciennes, particulièrement des musiques de la Renaissance et de l’époque Baroque. L’ensemble, attaché à l’école de musique de Betton, près de Rennes, existe depuis une vingtaine d’années. Depuis 2005 environ l’ensemble se produit en concert sur un répertoire allant du Médiéval au Baroque, en passant par la Renaissance, avec un programme nouveau tous les ans. Il se produit aussi en musique de déambulation et en danse médiévale avec les danseurs de l’association La Rigourden … en costume d’époque. Il est dirigé depuis 2022 par Jean-Michel DELAVAUD et réunira pour ce concert une douzaine de chanteurs et instrumentistes (flûtes à bec, violes de gambe, luth, clavecin, percussions)

Programme prévisionnel

Juan del ENCINA (1468-1529) Romerico

Luis MILAN (1500-1561) Pavane et gaillarde 3

Hernando FRANCO (1532-1585) Sancta Maria

Giovanni Giacomo GASTOLDI (1555-1622) L’innamorato

Gaspar FERNANDES (1465-1629) Xicochi

Juan Perez BOCANEGRA (1598-1645) Hanacpachap

Juan Gutierrez De PADILLA (1590-1664) Stabat Mater

Juan de ARAUJO (1646-1712) Avecillas sonoras

Antonio De SALAZAR (1650-1725) Tarara qui yo soy Anton

Domenico ZIPOLI (1688-1726) Domine ad adjuvendum

Padre SOLER (1729-1783) Pièce de clavecin

Manuel José de QUIROZ (1690-1765) Clarines suaves

Esteban SALAS (1725-1803) Salve Regina IV

Gaspar FERNANDES Andrès, do queda el ganado ? .

Rue Notre-Dame Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Musiques baroques d’Amérique latine Vitré a été mis à jour le 2026-08-25 par OT VITRE