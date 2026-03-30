Journées Européennes du Patrimoines visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre VARZY Ancien château des évêques d’Auxerre Varzy

Journées Européennes du Patrimoines visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre VARZY

Ancien château des évêques d’Auxerre 381 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre. Entrée libre .

Ancien château des évêques d’Auxerre 381 rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

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English : Journées Européennes du Patrimoines visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre VARZY

L’événement Journées Européennes du Patrimoines visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre VARZY Varzy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais