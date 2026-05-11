Louzac-Saint-André

Journées nationales de l’agriculture

3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

VIGNE ET NOIX, découverte de 2 exploitations à Louzac Saint André

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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English :

VINEYARDS AND NUTS, discover 2 farms in Louzac Saint André .

L’événement Journées nationales de l’agriculture Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac