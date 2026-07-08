Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Journées nationales de l’architecture

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

La Société d’Histoire participe aux 11èmes journées nationales de l’architecture.

Programme à venir.

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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com

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English :

The Historical Society is participating in the 11th National Architecture Days.

Program to be announced.

L’événement Journées nationales de l’architecture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay