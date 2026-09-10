Journées portes ouvertes à l’Agence spatiale européenne à Paris Agence spatiale européenne Paris

Informations pratiques

Installé dans le 15ᵉ arrondissement de Paris depuis 1976 et entièrement rénové en 2023, le siège de l’ESA ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Cette visite sera l’occasion de découvrir un lieu emblématique de la coopération spatiale européenne, où sont préparés et coordonnés de nombreux projets et missions.

Au programme : des conférences animées par des spécialistes du secteur spatial, une rencontre avec une astronaute de l’ESA, une simulation du Conseil de l’ESA pour comprendre comment les États membres prennent les grandes décisions de l’Agence, une exposition de maquettes de satellites, sondes et lanceurs présentée par des experts, ainsi qu’un stand RH pour découvrir les opportunités de carrière au sein de l’ESA. L’Astrolabe, l’espace de culture scientifique du siège de l’ESA, ainsi que la boutique ESA, seront également accessibles pendant les deux journées de l’événement.

L’inscription est obligatoire pour participer aux conférences et aux simulations du Conseil de l’ESA. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 15 septembre à midi (CEST).

Le formulaire d’inscription est disponible à ce lien.

Nous avons hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir ce haut lieu du spatial, où vous pourrez explorer les missions, les projets et les ambitions de l’ESA !

Les équipes du siège de l’ESA à Paris ont préparé un programme riche et varié pour la seconde édition des Journées Portes Ouvertes de l’ESA, qui se tiendront les 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 16h00

samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

L’inscription est obligatoire pour participer aux conférences et aux simulations du Conseil de l’ESA. L’exposition de maquettes, le corner Ressources humaines, l’Astrolabe et la boutique ESA sont en accès libre, sans inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Agence spatiale européenne 8-10 rue Mario Nikis 75015 Paris

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/3_2_1_Top_pour_les_inscriptions_aux_Journees_Portes_Ouvertes



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