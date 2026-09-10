Journées portes ouvertes à l’Agence spatiale européenne à Paris Agence spatiale européenne Paris
samedi 19 septembre 2026 · Agence spatiale européenne · Paris
Informations pratiques
Installé dans le 15ᵉ arrondissement de Paris depuis 1976 et entièrement rénové en 2023, le siège de l’ESA ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Cette visite sera l’occasion de découvrir un lieu emblématique de la coopération spatiale européenne, où sont préparés et coordonnés de nombreux projets et missions.
Au programme : des conférences animées par des spécialistes du secteur spatial, une rencontre avec une astronaute de l’ESA, une simulation du Conseil de l’ESA pour comprendre comment les États membres prennent les grandes décisions de l’Agence, une exposition de maquettes de satellites, sondes et lanceurs présentée par des experts, ainsi qu’un stand RH pour découvrir les opportunités de carrière au sein de l’ESA. L’Astrolabe, l’espace de culture scientifique du siège de l’ESA, ainsi que la boutique ESA, seront également accessibles pendant les deux journées de l’événement.
L’inscription est obligatoire pour participer aux conférences et aux simulations du Conseil de l’ESA. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 15 septembre à midi (CEST).
Le formulaire d’inscription est disponible à ce lien.
Nous avons hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir ce haut lieu du spatial, où vous pourrez explorer les missions, les projets et les ambitions de l’ESA !
Les équipes du siège de l’ESA à Paris ont préparé un programme riche et varié pour la seconde édition des Journées Portes Ouvertes de l’ESA, qui se tiendront les 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
dimanche
de 10h00 à 16h00
samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
L’inscription est obligatoire pour participer aux conférences et aux simulations du Conseil de l’ESA. L’exposition de maquettes, le corner Ressources humaines, l’Astrolabe et la boutique ESA sont en accès libre, sans inscription.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00
Agence spatiale européenne 8-10 rue Mario Nikis 75015 Paris
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/3_2_1_Top_pour_les_inscriptions_aux_Journees_Portes_Ouvertes
Afficher la carte du lieu Agence spatiale européenne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Mon premier atelier santé environnement à la Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 10 septembre 2026
- Cours de danse de bal — Paris 10e — 1er cours offert Ecole du Bal – Studio Rail Paris 10 septembre 2026
- AlUla Design : un territoire comme partenaire de création Lafayette Anticipations Paris 10 septembre 2026
- Paris Design Week : le tabouret de bar entre forme et usage Espace Brownstone Paris 10 septembre 2026
- Découvrir une exposition : dés, dents, diptères au confort mental, 20e Paris Confort Mental PARIS 10 septembre 2026