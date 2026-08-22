Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Aerts Jean-Pierre Martel
samedi 10 octobre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Aerts Jean-Pierre
145 Rue du Barri de Brive Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Aerts Jean-Pierre Peinture
J’ai installé mon atelier et ma galerie dans l’ancienne écurie d’un relai de poste médiéval de la porte de Brive à proximité du coeur historique de Martel. Vous y découvrirez plusieurs aspects et registres de mon travail, des œuvres achevées et d’autres en chantier sur chevalets.
Je vous raconterai d’abord la manière dont j’ai revisité plus de quarante artistes du vingtième siècle, en déclinant avec eux le thème graphique d’une guitare. Je vous présenterai ce que la musique inspire aux artistes plasticiens, et le rôle fondamental de la composition dans la création artistique.
Vous verrez enfin les paréidolies que m’ont inspirées de vieilles planches de bois récupérées dans des scieries à l’abandon, et sur lesquelles j’ai invoqué les figures mystérieuses de la littérature fantastique de Lovecraft, de Hogdson et de Stephen King notamment.
Et je pourrai faire découvrir aux plus curieux mes outils, mes techniques et les matériaux que j’utilise.
Démonstration Echanges sur mes pratiques, mes techniques…
Contact
Tél 06 08 60 92 36
Site https://www.jparts.fr
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique
et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
145 Rue du Barri de Brive Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 08 60 92 36
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Aerts Jean-Pierre Martel a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de la Dordogne
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