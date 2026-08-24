Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clauzel Charlotte ancienne avenue de vêtements Vauzou Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clauzel Charlotte

ancienne avenue de vêtements Vauzou Avenue Jean Garcia Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Clauzel Charlotte –Céramique gravure

Cet atelier est un tout nouvel espace, fraîchement installé dans un lieu bien connu des environs pour son passé industriel, qui a longtemps marqué la région.

C’est le premier atelier que j’occupe en dehors de mon domicile, entouré de créateurs et d’artisans voisins — une aspiration que je nourrissais depuis des années.

J’y découvre une nouvelle dynamique de travail, de partage et d’échanges. Ne plus vivre l’isolement dans la création représente un véritable renouveau.

C’est un espace entièrement dédié à la réflexion, aux essais, aux échecs comme aux réussites, ainsi qu’à la transmission à travers des ateliers. Il est devenu un véritable lieu de ressource.

Contact

Tél 06 89 98 19 55

Instagram clz_charlotte

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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ancienne avenue de vêtements Vauzou Avenue Jean Garcia Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 89 98 19 55

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clauzel Charlotte Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne