Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Isadora Rachel parking à l’atelier Bétaille

Informations pratiques

Bétaille

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Isadora Rachel

parking à l’atelier 1092 route de la Roquette Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Isadora Rachel Peintre

Mon atelier est un lieu où la danse continue sous une autre forme. Après une carrière de danseuse professionnelle au New York City Ballet et au Boston Ballet, j’ai trouvé dans la peinture un autre moyen d’explorer le mouvement. Chaque tableau naît souvent d’une musique, d’un rythme ou d’un souvenir corporel. J’y cherche non pas à représenter la danse de façon documentaire, mais à saisir son énergie, sa présence fugitive dans l’espace. Entre New York et le Lot, mon atelier est un espace de recherche où gestes, couleurs et formes traduisent ce que le corps ressent et ce que l’œil perçoit. C’est un lieu de travail, mais aussi de mémoire, où se rencontrent peinture, musique et mouvement.

Contact

Tél 06 40 59 37 75

Site https://www.rachelisadora.com

Instagram @Rachelisadoraart

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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parking à l’atelier 1092 route de la Roquette Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 40 59 37 75

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Isadora Rachel Bétaille a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne