Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Sacksick Gilles par Mielvaque Bruno Mas la Font Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Sacksick Gilles par Mielvaque Bruno

Mas la Font 34 route de Combe Negre Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Sacksick Gilles par Mielvaque Bruno Atelier de Lithographie

En ce mois d’octobre 2025 s’est produit ce que personne d’entre nous n’avait imaginé ni anticipé Gilles nous quittait, emportant avec lui tant de talents, de connaissances, de liens d’affection et d’amitié. Il nous a laissé un formidable patrimoine culture les traces indélébiles de sa créativité, la marque de sa forte personnalité, et une œuvre considérable.

L'atelier est toujours ouvert aux artistes désireux d'imprimer des estampes.

La visite de l'atelier accompagné par Bruno (lithographe) raconte l'histoire de cette découverte, et vous montre le fonctionnement de l'imprimerie (1h30). Dans l'enceinte de l'atelier se trouve des salles d'exposition montrant une partie de l'extraordinaire œuvre de Gilles Sacksick.

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 73 87 72 74

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Mas la Font 34 route de Combe Negre Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 6 73 87 72 74

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Sacksick Gilles par Mielvaque Bruno Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne