Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stock Catherine PARKING DEVANT ATELIER Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stock Catherine

PARKING DEVANT ATELIER 28 ROUTE DE LAVERGNE Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Stock Catherine Peintre

Après avoir obtenu une licence en beaux-arts, j’ai enseigné l’art et l’histoire de l’art dans une école normale à Cape Town. Je me suis ensuite installée à New York où j’ai suivi un master en design de communication au Pratt Institute, puis j’ai travaillé dans l’édition en tant que directrice artistique pendant de nombreuses années avant de décider d’écrire et d’illustrer mes propres livres d’images pour enfants. J'ai publié près de 100 livres avant de revenir aux beaux-arts, me spécialisant dans les portraits d'enfants peints d'après nature, principalement à l'aquarelle, parfois à l'huile. Je possède une maison et un atelier en France depuis 35 ans, où j'ai animé des ateliers d'aquarelle pendant environ 15 ans dans mon atelier.

Contact

Tél 06 18 82 07 91

Facebook La Sirène du Causse

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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PARKING DEVANT ATELIER 28 ROUTE DE LAVERGNE Le Vignon-en-Quercy 46500 Lot Occitanie +33 6 18 82 07 91

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stock Catherine Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne