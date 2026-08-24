Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie à côté de l’église Sainte-Spérie Le Vignon-en-Quercy
samedi 10 octobre 2026 · à côté de l'église Sainte-Spérie · Le Vignon-en-Quercy
Informations pratiques
Le Vignon-en-Quercy
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie
à côté de l’église Sainte-Spérie 3 impasse rue centrale Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.
Thoisy Marie Illustratrice carnettiste auteure
Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités. Il est rempli de bidules, de dessins, d'objets que j'ai créé ou que j'ai chiné au long de mes balades. On y trouve surtout des tables de travail et du mobilier de rangement pour mon matériel, en matériaux de récupération. Cet espace est très personnalisé, j'habite dans mon atelier, c'est mon refuge.
Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.
Contact
Tél 07 80 42 83 00
Site https://www.marie-thoisylounis.com
Facebook Marie Thoisy
Instagram mariethoisy
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique
et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
à côté de l’église Sainte-Spérie 3 impasse rue centrale Le Vignon-en-Quercy 46400 Lot Occitanie +33 7 80 42 83 00
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne
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