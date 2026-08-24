Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie à côté de l’église Sainte-Spérie Le Vignon-en-Quercy

samedi 10 octobre 2026 · à côté de l'église Sainte-Spérie · Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie

à côté de l’église Sainte-Spérie 3 impasse rue centrale Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Thoisy Marie Illustratrice carnettiste auteure

Mon atelier ressemble à un cabinet des curiosités. Il est rempli de bidules, de dessins, d'objets que j'ai créé ou que j'ai chiné au long de mes balades. On y trouve surtout des tables de travail et du mobilier de rangement pour mon matériel, en matériaux de récupération. Cet espace est très personnalisé, j'habite dans mon atelier, c'est mon refuge.

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 07 80 42 83 00

Site https://www.marie-thoisylounis.com

Facebook Marie Thoisy

Instagram mariethoisy

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

.

à côté de l’église Sainte-Spérie 3 impasse rue centrale Le Vignon-en-Quercy 46400 Lot Occitanie +33 7 80 42 83 00

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Thoisy Marie Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne