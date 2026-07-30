JOURNÉES PYRÉNÉENNES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

JOURNÉES PYRÉNÉENNES

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Série de conférences sur le thème la vie dans le pays de Luchon au temps de… et proposées par l’Académie Julien Sacaze.

La vie quotidienne des hautes vallées luchonnaises de l’ancien régime à 1914 par Patrick Peyet.

Entrée libre. .

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

A series of lectures on the theme Life in the Luchon region during the time of… presented by the Julien Sacaze Academy.

Daily Life in the Upper Luchon Valleys from the Ancien Régime to 1914 by Patrick Peyet.

L’événement JOURNÉES PYRÉNÉENNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE