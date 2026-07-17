JOURNÉES PYRÉNÉENNES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon
vendredi 7 août 2026 · Place Richelieu · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
JOURNÉES PYRÉNÉENNES
Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Série de conférences sur le thème la vie dans le pays de Luchon au temps de… et proposées par l’Académie Julien Sacaze.
À table…en Pyrénées ! par Jean-Claude Billet.
Entrée libre. .
Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A series of lectures on the theme “Life in the Luchon region during the time of…” presented by the Julien Sacaze Academy.
Let’s Eat… in the Pyrenees! by Jean-Claude Billet.
L’événement JOURNÉES PYRÉNÉENNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- COSMO JAZZ FESTIVAL Bagnères-de-Luchon 30 juillet 2026
- COSMO JAZZ FESTIVAL JEUDI Bagnères-de-Luchon 30 juillet 2026
- COSMO JAZZ FESTIVAL VENDREDI Bagnères-de-Luchon 31 juillet 2026
- SORTIE NATURE AVEC L’ONF Bagnères-de-Luchon 31 juillet 2026
- COSMO JAZZ FESTIVAL SAMEDI Bagnères-de-Luchon 1 août 2026