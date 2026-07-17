JOURNÉES PYRÉNÉENNES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

JOURNÉES PYRÉNÉENNES

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Série de conférences sur le thème la vie dans le pays de Luchon au temps de… et proposées par l’Académie Julien Sacaze.

À table…en Pyrénées ! par Jean-Claude Billet.

Entrée libre. .

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A series of lectures on the theme “Life in the Luchon region during the time of…” presented by the Julien Sacaze Academy.

Let’s Eat… in the Pyrenees! by Jean-Claude Billet.

L’événement JOURNÉES PYRÉNÉENNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE