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AGENDA · Bagnères-de-Luchon

JOURNÉES PYRÉNÉENNES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

vendredi 7 août 2026 · Place Richelieu · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Richelieu
Adresse
CASINO DE LUCHON
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bagnères-de-Luchon

JOURNÉES PYRÉNÉENNES

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Série de conférences sur le thème la vie dans le pays de Luchon au temps de… et proposées par l’Académie Julien Sacaze.
À table…en Pyrénées ! par Jean-Claude Billet.
Entrée libre.   .

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 

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English :

A series of lectures on the theme “Life in the Luchon region during the time of…” presented by the Julien Sacaze Academy.
Let’s Eat… in the Pyrenees! by Jean-Claude Billet.

L’événement JOURNÉES PYRÉNÉENNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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