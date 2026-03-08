Journées Talleyrand Les Diplomatiques Valençay

Journées Talleyrand Les Diplomatiques

2 Rue de Blois Valençay Indre

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Journées Talleyrand, les Diplomatiques rencontres et conférences autour du thème Littérature et diplomatie, le rôle de l’écrivain dans l’Histoire , avec un focus sur George Sand.

Au programme Rencontres, conférences et cafés littéraires, atelier autour de tableaux, concert, rendez-vous gastronomique sur le thème Littérature et diplomatie avec un focus sur la place des femmes.

Programme complet à venir…. .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66 accueil@chateau-valencay.fr

