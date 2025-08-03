Joutes Equestres du Château Rivau Lémeré

Joutes Equestres du Château Rivau Lémeré samedi 8 août 2026.

Joutes Equestres du Château Rivau

Château du Rivau 9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

2026-08-08

Des Tournois de chevalerie grandeur nature

Comme au Moyen-âge de véritables chevaliers en armures s’affrontent dans les douves du Château. Nombreuses animations pour enfants dans le parc. Un spectacle qui vous fera vibrer !

Le port du masque est obligatoire pendant les spectacles.

La trompette du héraut d’armes retentit de nouveau ! Ces tournois perpétuent une tradition vieille de plus de 500 ans en charge des tournois pour les rois, les Beauvau, seigneurs du Château du Rivau, organisaient des joutes pour le plaisir du roi et de sa cour. Après avoir revêtu son armure, saisi sa lance, le seigneur du Rivau combattra loyalement le seigneur de Brézé en Anjou, son éternel rival. Anjou ou Touraine ? Venez soutenir les couleurs de votre camp !

3 tournois spectaculaires samedi et dimanche dans les douves du château animés par la Chevalerie initiatique .

Réservation https://www.chateaudurivau.com/fr/evenements-joute-equestre.php 14 .

Château du Rivau 9 rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English :

Life-size chivalry tournaments

As in the Middle Ages, real knights in armour fight each other in the moat of the castle. Numerous animations for children in the park. A show that will thrill you!

Wearing a mask is compulsory during the shows.

German :

Ritterturniere in Lebensgröße

Wie im Mittelalter treten echte Ritter in Rüstungen im Schlossgraben gegeneinander an. Zahlreiche Animationen für Kinder im Park. Ein Spektakel, das Sie begeistern wird!

Während der Aufführungen ist das Tragen einer Maske Pflicht.

Italiano :

Tornei cavallereschi a grandezza naturale

Come nel Medioevo, veri cavalieri in armatura si sfidano nel fossato del castello. Numerose attività per i bambini nel parco. Uno spettacolo che vi entusiasmerà!

Durante gli spettacoli è obbligatorio indossare le maschere.

Espanol :

Torneos de caballería a tamaño real

Al igual que en la Edad Media, auténticos caballeros con armadura luchan entre sí en el foso del castillo. Numerosas actividades para niños en el parque. ¡Un espectáculo que te emocionará!

Es obligatorio el uso de máscaras durante los espectáculos.

