Apé’rivau

9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13

3 rendez-vous musicaux et conviviaux vous attendent cet été au château du Rivau, au cœur des jardins de contes de fées. Venez avec votre propre pique-nique ou réservez le au restaurant La Table des Fées. Vous pouvez également dîner aux 2 restaurants du château (sur réservation).

3 rendez-vous musicaux et conviviaux vous attendent cet été au château du Rivau, au cœur des jardins de contes de fées.

Le 20 juillet, le groupe Crazy Little Swing ouvrira le bal avec une musique entraînante.

Le 3 août, ce sera au tour du groupe Adrien Colas Sextet. Issus de la jeune scène tourangelle, ces 6 artistes jouent une musique aux couleurs chaudes, à travers des compositions et des arrangements dynamiques ancrée dans la culture du jazz hard bop.

Le 17 août, le Rivau accueillera Kiffkif, 4 musiciens en acoustique qui vous feront voyager au cours d’une promenade Funky au coeur de la Nouvelle Orléans contemporaine.

Venez avec votre propre pique-nique ou réservez le au restaurant La Table des Fées. Vous pouvez également dîner aux 2 restaurants du château (sur réservation). 6 .

9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

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English : Apé’rivau

3 musical and convivial get-togethers await you this summer at Château du Rivau, in the heart of the fairytale gardens. Bring your own picnic or reserve one at La Table des Fées restaurant. You can also dine at the château’s 2 restaurants (reservation required).

L’événement Apé’rivau Lémeré a été mis à jour le 2026-02-24 par ADT 37