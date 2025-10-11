Fête de la citrouille et de l’automne au Château du Rivau

Château du Rivau 9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Une journée magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les parents autour des fabuleuses citrouilles du potager de Gargantua.

Un rendez-vous incontournable en Touraine la fameuse fête de la citrouille et du potager du Rivau fait rêver et apprécier ce cucurbitacée magique à toute la famille ! Au château du Rivau, divertissez-vous au milieu des fabuleuses citrouilles du Potager du Rivau. Autour de la collection de cucurbitacées qui fait partie du Patrimoine légumier de la Région Centre De nombreuses activités jardinières, artistiques et gourmandes sont proposées, Déguster, sculpter, écouter le son des calebasses, admirer les jongleurs de coloquintes ! Une journée magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les parents jongleurs, conteurs, maquilleuse, ateliers, marché gourmand, artisans cougourdonniers. 6 .

Château du Rivau 9 rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

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English :

A magical day for the children and a tasty party for the parents around the fabulous pumpkins of the Gargantua vegetable garden.

L’événement Fête de la citrouille et de l’automne au Château du Rivau Lémeré a été mis à jour le 2026-02-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme