Fête des Roses

9 rue du château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

‘‘Une journée de rêve autour des roses parfumées du Rivau’’ avec de nombreuses visites thématiques, déambulations ludiques, animations jardinières. et ateliers créatifs.

‘‘Une journée de rêve autour des roses parfumées du Rivau’’

Enrichissez-vous des conseils et astuces de nos spécialistes botaniques et personnalités du monde de la rose autour de déambulations ludiques dans les jardins et participez en famille aux nombreuses animations jardinières et balades contées dans les 15 jardins de contes de fées. Profitez également de ce festival de bonnes idées pour échanger et découvrir plus de 50 exposants du monde des jardins, rosiéristes collectionneurs et pépiniéristes reconnus. 500 variétés de roses sont à célébrer ! 6 .

9 rue du château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English :

a day of dreaming around Rivau’s fragrant roses, with numerous themed tours, fun walks, gardening activities and creative workshops.

L’événement Fête des Roses Lémeré a été mis à jour le 2025-12-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme