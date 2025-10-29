Halloween au Château du Rivau

9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Les29, 30 et 31 octobre , énigmes et bonbons vous attendent dans les jardins du Château du Rivau. Pas de chasse aux sorcières, mais attention quand même, nous vous réservons quelques surprises… Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween.

Les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre, énigmes et bonbons vous attendent dans les jardins du Château du Rivau. Pas de chasse aux sorcières, mais attention quand même, nous vous réservons quelques surprises… Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween. A chaque tranche d’âge sa chasse aux bonbons (3-5 ans, 6-10 ans et 11 ans et plus). En autonomie et à l’aide d’un livret, les enfants profiteront d’un jeu de piste inédit à l’issu duquel ils recevront des bonbons bien mérités. Pour les 6-10 ans, une chasse aux bonbons guidée par les médiatrices du Rivau sera proposée sur les 4 jours à 11h, 14h30, 16h (réservation obligatoire, animation en supplément, nombre de places limité). Enfin, à la tombée de la nuit à 17h, les familles pourront s’épouvanter en écoutant un conte d’Halloween ! 13.5 .

9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

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English : Halloween at Château du Rivau

On October 30, 31, November 1 and 2, enigmas and sweets await you in the gardens of Château du Rivau. No witch-hunting, but be warned: we’ve got a few surprises in store for you? Le Rivau invites children to come and celebrate Halloween.

L’événement Halloween au Château du Rivau Lémeré a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37