Le Goût des Jardins (6-10ans) Lémeré

Enchantement des Plantes (6-10ans)

9 rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le château du Rivau est en émoi ! Le seigneur Pierre est tombé malade et personne n’arrive à le soigner ! L’herbier contenant les plantes médicinales du château est introuvable. Guidés par une animatrice les enfants (5-10 ans) devront surmonter plusieurs épreuves afin de retrouver l’herbier.

Le château du Rivau est en émoi ! Le seigneur Pierre est tombé malade et personne n’arrive à le soigner ! L’herbier contenant les plantes médicinales du château est introuvable. Guidés par une animatrice les enfants (5-10 ans) devront surmonter plusieurs épreuves afin de retrouver l’herbier. 11 .

9 rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English :

Château du Rivau is in turmoil! Lord Pierre has fallen ill and no one can cure him! The herbarium containing the castle?s medicinal plants is nowhere to be found. Guided by an animator, the children (aged 5-10) will have to overcome several tests in order to find the herbarium.

L’événement Enchantement des Plantes (6-10ans) Lémeré a été mis à jour le 2025-12-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme