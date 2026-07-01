JOVIN WEBB + LILA MAY, L’Odéon, Tremblay-en-France

Informations pratiques

JOVIN WEBB + LILA MAY Samedi 17 octobre, 20h30 L’Odéon Seine-Saint-Denis

Voir billetterie: https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/152-JOVIN-WEBB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

JOVIN WEBB

Originaire de Baton Rouge, Jovin Webb puise son inspiration dans le gospel des églises baptistes du Sud et le blues, qu’il découvre à travers son propre parcours de vie. Sa carrière prend un tournant décisif en 2020 lorsqu’il atteint le Top 10 de l’émission American Idol. Son authenticité et sa voix puissante séduisent le jury, notamment Lionel Richie et Luke Bryan.

Élevé par une mère célibataire et lui-même père de famille, Jovin incarne une histoire de persévérance et de résilience. Après son passage remarqué à la télévision, il signe avec Blind Pig Records et sort en octobre 2024 son premier album, Drifter.

Produit par Tom Hambridge, l’album mêle blues, soul et rock’n’roll dans douze titres inspirés aussi bien du blues de Chicago que de la soul sudiste. Des morceaux comme Bottom of a Bottle mettent en valeur sa voix rauque et expressive. « Drifter » reflète une quête de rédemption, nourrie par les expériences personnelles de l’artiste.

Avant cette reconnaissance internationale, Jovin s’est forgé une solide réputation sur les scènes de Baton Rouge et de New Orleans. Aujourd’hui, il poursuit son ascension avec de nouveaux projets et une tournée internationale en préparation.

BAR SUR PLACE

A 25min de Paris Gare du Nord via RER B // Station Vert Galant

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0620175679 https://www.lodeonscenejrc.com/ https://www.facebook.com/lodeonscenejrc [{« type »: « link », « value »: « https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/152-JOVIN-WEBB »}] Salle de concert et résidences

ADRESSE

1, Place du Bicentenaire de la Révolution Française

Tremblay-en-France 93290

RER B VERT-GALANT VENIR A LA SALLE

Moyen d’accès :

RER B: arrêt gare du Vert-Galant, sortie canal de l’Ourcq

De Porte de la Chapelle, A1 ou porte de Bagnolet A3, direction Lille, bifurcation Soissons, sortie Tremblay-Villepinte direction Clinique du Vert-Galant.

A partir de la RN3, sortie Vaujours-Tremblay, prendre la route de Meaux, puis direction Clinique du Vert-Galant

Soirée Blues // Première partie: Lila May BLUES CONCERT