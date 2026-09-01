« Joyeuse retraite papa », une exposition entre documentaire et fiction Frac Île-de-France, Le Plateau Paris

Informations pratiques

Vernissage : mercredi 23.09.26, de 18h à 21h

Commissaire : Céline Poulin

Ses films donnent corps à des mémoires rarement racontées et proposent – loin des représentations convenues de la banlieue – des récits traversés par la solidarité, les contradictions, les rêves d’ailleurs, l’humour et les liens familiaux. Ce qui s’y joue est toujours singulier, mais résonne bien au-delà des personnes filmées.

D’un film à l’autre, Rayane Mcirdi explore ce qui se transmet entre les générations, la manière dont se construit une identité entre plusieurs héritages, les liens qui unissent les individus à celles et ceux qui les ont précédés, à un territoire et à une mémoire commune, mais aussi les moments où une vie bascule et où un nouvel horizon s’ouvre. Conçue spécialement pour Le Plateau, la version exposition de son nouveau film Le dernier jour de Dino se déploie dans l’ensemble de l’espace sous la forme d’un parcours composé de plusieurs chapitres, prolongés par des scènes qui se répondent d’une salle à l’autre.

Inspiré de l’histoire du père de l’artiste, le film nous entraîne dans une journée en apparence ordinaire : celle où un ouvrier quitte définitivement l’usine après quarante années de travail. Entre les derniers gestes accomplis à son poste, la complicité qui unit les collègues, puis le retour auprès des siens, cette journée suspendue révèle peu à peu ce que signifie quitter un monde auquel on a consacré toute une vie. Ce moment de transition devient le point de départ d’une narration sensible où s’entrelacent solidarité, tendresse, nostalgie et non-dits, jusqu’à faire surgir, derrière ce portrait de famille, une expérience profondément universelle.

Au-delà de la fin d’une carrière, Rayane Mcirdi filme avec délicatesse un moment charnière où s’entrecroisent les générations et où chacun tente de trouver sa place face à ce qui s’achève, comme à ce qui reste à transmettre.

Rayane Mcirdi Rayane Mcirdi est né en 1993 à Asnières-sur-Seine. Il vit et travaille à Gennevilliers, et est représenté par la galerie Anne Barrault à Paris. Diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2019, Rayane Mcirdi a présenté sa première exposition personnelle en 2021 à la Galerie Édouard Manet à Gennevilliers. Il a participé à plusieurs expositions collectives à La Villette, au CENTQUATRE et aux Magasins Généraux. L’artiste a présenté la trilogie du Croissant de feu au Centre Pompidou, à Paris en 2023, dans le cadre du cycle « Cinéma prospectif ». En 2024, son film Après le soleil a été projeté à l’occasion de la Quinzaine des Cinéastes à Cannes et a été diffusé sur Arte. Son film Le Jardin (2021) fait partie de la collection du Frac Île-de-France.

Coproduction : Frac Île-de-France & Passerelle, centre d’art contemporain d’intérêt national, Brest.

Production déléguée pour le film : Don Quichotte Films.

Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée et de la Ville de Paris.

Avec la participation d’ARTE France et le soutien du Arab Fund for Arts and Culture & Doha Film Institute.

L’exposition a été réalisée avec le soutien de l’Institut français, dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Circulation à venir de l’exposition : Centre d’art contemporain d’intérêt national Passerelle, Brest.

Rayane Mcirdi construit ses films à partir d’histoires, de souvenirs et d’anecdotes recueillis auprès de sa famille, de ses proches et des habitants d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers, où il a grandi.

Nourri par les récits qui traversent sa famille entre l’Algérie et la France, il met en scène ces paroles avec une grande précision cinématographique, faisant de ces histoires ordinaires une matière où se croisent l’intime et le collectif.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 21 février 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T17:00:00+02:00

fin : 2027-02-21T20:00:00+01:00

Date(s) : 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Frac Île-de-France, Le Plateau 22 rue des Alouettes 75019 Paris

+33176211328 communication@fraciledefrance.com



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